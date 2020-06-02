نجمة سعودية تُفجر موجة غضب واسعة بتحريضها السعوديات على الهجرة إلى كندا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية، شهد القفاري، غضب المتابعين بعد تحريضها الفتيات على الهروب والهجرة إلى أوروبا.

وقالت القفاري بفيديو نشرته عبر “سناب شات” ورصدته “وطن”: “لو زوجك قالك مافي عشاء اليوم، أتركيه أنتي أولا، ولو قالك أبوك ما احب كوسة على الكبسة، وماقدر اهتماماتك بالخضروات، أتركيه وهجي كندا”.وأضافت القفاري :”أنا أعيش وحدي حريتي، أعيش وأصك على روحي الباب، ولو صارلك شي روح أعالج، ترى الدكاترة اليوم ببلاش”.

ودشن المغردون هاشتاج #شهد_القفازي_اخرسي، للرد على تحريضها، فكتب مغردة باسم روبيا: “وحده مخلينها اهلها تتحجب و تطلع وجهها بالسناب و بإسمها الكامل و تسولف مع عيال و تقول انتو يا بنات لا تسولفون بالحرية هزلت انا اقول اخرسي يا صاحبة الامتيازات يا شهد القفاري و انطمي و مالك شغل فينا “.وكتب آخر: هذا علمنا ياه الدين يا مختله من قبل تجين ،الأغتصاب والتحرش وحقوق المرأه ف كتاب الله وسنه نبيه قبل ما توقفين وتتفاخرين انك انتي اللي سمحتي بها وجبتيها،والقانون من قبل تتكلمين ماشي على السنه والدين ولا عمره انحرف،ماهو انتي واشكالك اللي حفظ للنساء شرفهم وحقوقهم”.وعلقت مغردة باسم “جنا” على تغريدة سابقة لشهد كتبت فيها “أسقطنا ولاية عجزانين عنكم”، وردت جنا عليها: “نعم يا اختي وش سويتي وش دورك بالموضوع أصلا من وين طلعتي وقتها ماكنا نعرف وحده مثلك ، بعد بتاخذين مجهود غيرك وكفاح اكثر من ١٨٨ يوم وهشتاقات وتنسبينه لك تخسين وتعقبين”.واعتبرت مغردة أخرى أن شهد تسخر من معاناة النساء، وعلقت: “مايضحك يا غبيه السخرية من معاناة بنات جنسك مو مادة لضحك. امتيازاتك اللي حصلتي عليها بالصدفة مو متاحة لكل البنات. انفصالك عن الواقع واستنقاصك من مشاكل تفوق مستوى استيعابك هو اللي يضحك ويثير السخرية”.