تمديد استلام القمح من المزارعين بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن البنك الزراعى القطاع الاوسط تمديد استلام القمح من المزارعين بمشروع الجزيره بجميع مخازن البنك حتى 15 يونيو الجارى وتعهد البنك بالسداد الفورى القمح المستلم وفقا لسعر التركيزى المعلن 3500 جنيه مشيرا للارتفاع كميات القمح المستلمه بمخازن البنك والتى تجاوزت 2 مليون جوال بالجزيرة .

فيما اكد مدير قطاع الجزيره الرشيد عثمان خلال الاجتماع الذى ضم مدراء الفروع على توفر المدخلات للعروة الصيفية.

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