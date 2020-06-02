كاف يوجه بإتخاذ احتياطات قبل استئناف البطولات

وجه عبد المنعم باح القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) المعنيين بأمر الكرة في القارة السمراء بأن يتعاملوا بسرعة مع التحديات المحتملة و اتخاذ الخطوات الممكنة من قبل الاتحادات الأعضاء قبل استئناف كرة القدم في بلدانهم المختلفة.

جاء ذلك في اجتماع نظمه الاتحاد اليوم بالفيديو مع مسئولي الأمن والسلامة بالاتحادات الأعضاء وبقية الشركاء في ضوء جائحة كوفيد ١٩، وذلك لمناقشة تبعات الجائحة على الموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة في كرة القدم بالقارة.

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وناقش الاجتماع الذي استمر يوماً واحداً، بحسب ( سونا) المحاذير في إفريقيا واضعاً خطة استراتيجية للأمن والسلامة في القارة لما بعد كوفيد ١٩ .

وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة بين المشاركين حول الوضع الحالي في بلدانهم المختلفة نتيجة لهذه الجائحة.

يذكر أن غالبية الأنشطة الرياضية في القارة توقفت منذ منتصف مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد ١٩ ، بما في ذلك بطولات كاف الرئيسية مثل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين الكاميرون 2020، و تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، و تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 17 وتحت 20 سنة، بجانب تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2020 ومسابقات كاف للأندية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)