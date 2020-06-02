تمديد حظر التجول لأسبوعين فى العاصمة الخرطوم

التاريخ: 01-يونيو-2020
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أقرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية حظر التجوال في العاصمة الخرطوم اعتباراً من غداً الثلاثاء ولمدة أسبوعين وقال الرئيس المناوب للجنة الطوارئ الصحية عضو المجلس السيادي صديق تاور في مؤتمر صحفي بمنبر “سونا” مساء اليوم “الإثنين” بحسب صحيفة الصيحة إن اللجنة قررت تمديد فترة السماح للحركة الداخلية في العاصمة الخرطوم من السادسة حتي الثالثة ظهراً
وأكد أن قرار منع التجمعات بما في ذلك المناسبات وإغلاق الأندية والأسواق الكبيرة يظل سارياً، بجانب اغلاق الكباري إلا للجهات المستثناة من الحظر، مع توقف حركة نقل الركاب بين العاصمة والولايات والحركات بين الولايات الأخرى وأعلن أن اللجنة ستعقد مؤتمراً صحفياً غداً “الثلاثاء” لتوضيح مزيداً من التفاصيل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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