تطبيق إجراءات صحية احترازية بمطار الخرطوم

أعلنت شركة مطار الخرطوم، بدء تعقيم صالات المطار بالتعاون مع مبادرة (يلا نعمل للوطن) في إطار الإجراءات الراتبة، وتماشياً مع التوجيهات الدولية بتطبيق النظم الصحية الإحترازية وأشارت إلى أنه تم تركيب أجهزة تعقيم الأيدي في عددٍ من مرافق المطار، وتجهيز صالة المغادرة بعلامات التباعد الإجتماعي.

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وتوقعت الشركة في تعميم صحفي، اطلعت (أخبار الخليج 365) نسخة منه تسلُّم بوابات التعقيم التي بدأ العمل على تصنيعها قبل فترةٍ بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية، على أن يتم تثبيتها في مداخل مرافق المطار المختلفة بدءًا من الصالات خلال الأيام المقبلة وأشادت الشركة بمبادرة “يلا نعمل للوطن” على جهدها، من أجل عودة آمنة للمواطنين العالقين بالخارج، وعودة الحركة الجوية إلى سابق نشاطها واستقرار الأوضاع الصحية بالبلاد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)