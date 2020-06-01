عاجل | السودان: 12 وفاة و147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توثيق 12 حالة وفاة.



وقالت الوزارة إن العدد الكلي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة في السودان ارتفع إلى 5173 حالة.

وأضافت في تقريرها حول الجائحة، أن عدد الوفيات بالجائحة ارتفع إلى 298 وفاة عقب تسجيل 12 وفاة جديدة.

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وأوضحت تماثل 99 حالة للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 1522.

وأفادت الوزارة بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما دعتهم إلى متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على موقع "فيس بوك".