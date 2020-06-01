عاجل.. السودان يعلن تمديد حظر التجول لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الإثنين، عن تمديد حظر التجول لمدة أسبوعين ومنع الحركة بين الولايات، مع تمديد فترة السماح بالحركة في ولاية الخرطوم من السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".



وأوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية صديق تاور: أن فترة الحظر الجديدة تبدأ من ٣ يونيو المقبل، وحتى ١٨ من نفس الشهر، ويظل قرار منع التجمعات وإغلاق الكباري والأسواق الكبيرة، ونقل الركاب بين العاصمة ولايات ساريا.

ومددت السلطات السودانية إغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى يوم 14 يونيو الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحسب مصدر رسمي.

Advertisements

ولفتت وزارة الصحة السودانية إلى أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي المصابين إلى4800، ويرتفع إجمالي الوفيات إلى 262 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,328 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,883 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.