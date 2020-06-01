وزارة الصحة المصرية تكشف تفاصيل خطاب السفارة الأمريكية في القاهرة لها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن خطاب تسلمته من السفارة الأمريكية في القاهرة.

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على “فيسبوك” فالوزارة تسلمت “خطاب شكر من السفارة الأمريكية في القاهرة لمستشفيي عزل أبو خليفة والنجيلة”.

وأشارت الوزارة إلى أن السفارة شكرت مستشفيي العزل “لما شاهده عدد من مواطنيها المتواجدين بمصر والذين أصيبوا بفيروس كورنا من خدمة طبية ورعاية فائقة حتى شفائهم”.

وأعربت السفارة، بحسب وزارة الصحة “عن تقديرها لجميع العاملين بالمستشفى لما بذلوه من جهد في خدمة المرضى حتى تعافيهم، وعودتهم إلى عائلاتهم بالولايات المتحدة الأمريكية بأمان”.

من جانبها توجهت وزارة الصحة “بخالص الشكر للأطقم الطبية بالمستشفيات علي جهودهم المبذولة”. المادة السابقة منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة تغير شكل وقوة فيروس منظمة الصحة العالمية تكشف حقيقة تغير شكل وقوة فيروس كورونا

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