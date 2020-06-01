انقلاب عطا المنان!!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* يبدو أن أسامة عطا المنان قرر التخلص من معتصم جعفر وإبعاده عن تنظيم النهضة، وذلك بتبنيه ترشيح أحد أقربائه لرئاسة الاتحاد العام!!
* تخلي عطا المنان عن معتصم يشير لانشقاق كبير في مجموعة النهضة.
* عطا المنان يتمترس خلف اتحادات الغرب فيما يتخندق معتصم مع اتحادات الوسط.
* إنشقاق جماعة النهضة تم على اساس جهوي عنصري بغيض وذاك أول ملامح خسارة النهضة مجدداً بعد أن خسرت الانتخابات الماضية أمام شداد.
* مرشح عطا المنان لمنافسة شداد غير مؤهل لدخول حلبة الانتخابات ذلك أنه لا يحمل المؤهلات المطلوبة وفقاً للقانون الجديد (الشهادة الجامعية ونظافة الصحيفة الجنائية).
* البعض يزعم ان مجموعة النهضة تُدرك شروط الترشيح لكنها تريد الإستفادة من أموال الإداري الفرحان والذي خسر آخر انتخابات خاضها (اتحاد الخرطوم).
* من خسر أمام الكيماوي لن يفوز في مواجهة شداد.
* لجنة إزالة التمكين شرعت في فتح الملف الرياضي.
* الفساد الرياضي لا يقل عن الفساد السياسي والذين لهفوا الأموال عبر التمكين سينالوا عقوبة ما لهفوا.
* الغريب في الفساد الرياضي أن أضخم القطط السمان التي لهفت المليارات ليست من تجار الدين بل من الانتهازين المتحالفين مع من يزعمون أنهم إسلاميين.
* قرارات لجنة وجدي ومناع بخصوص الفساد الرياضي ستبعد البعض وبصفه نهائية عن المجتمع الرياضي.
* محاولات مغازلة ناس وجدي ومناع لن تجدي، فعهد الفهلوة والإكراميات انتهى إلى غير رجعة.
* مازدا انضم لمجموعة الموقعين على إقالة مجلس المريخ.
* رغم رأينا الواضح في مجلس المريخ وبصوره أدق في سوداكال إلا أننا نزفض إقحام الأجهزة الفنية في شأن إداري.
* مازدا الذي زج بنفسه في صراع إداري هو مازدا نفسه الذي أقحم نفسه في صراع الاتحاد العام بموالاته لمجموعة المؤتمر الوطني ضد شداد.
* المدرب الذي يتدخل في الشأن الإداري إنما يحاول صرف الأنظار عن فشله الفني.
* لا خوف على أهلي شندي من قضية المدرب التي تقبع في أضابير الفيفا.
* الأرباب سدد مستحقات المدرب كاملة ولديه المستند.
* الشنداوي سينال البراءة ومن لهف مستحقات المدرب سيواجه العقوبة المستحقة.
* واهم من يظن أن بإمكانه لهف أموال الأرباب.
* ننتظر حسم الأمر عبر كاس وبعدها سنكشف عن المحتال الذي لهف المال.
* 25 ألف دولار يا مفتري!!
** كلام سياسة
* وزارة التعليم العالي نفت ما راج في الأسافير عن استئناف الدراسة بالجامعات.
* الوزارة اكتفت بنفي الخبر واستنكاره رغم ما سببه من مضايقات.
* خبر استئناف الدراسة مثله مثل عديد الأخبار التي تبث بشكل يومي من منصات الزواحف الإعلامية.
* الإكتفاء بنفي الأخبار يشجع الفلول وتجار الدين على مواصلة زعزعة السلام الإجتماعي.
* السؤال أين جهاز الأمن الذي يملك إدارة فنية تستطيع الوصول للجناة بكل سهولة ويسر!!
* حرب تجار الدين ضد أهل السودان وثورته تتركز على الأسافير فأين جهاز الأمن الذي كان يطارد نشطاء الكيبورد في عهد المخلوع، بل كان يلاحق حتى من هم خارج البلاد.
* أداء الأمن يحتاج لمراجعة.
كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب عطا المنان!!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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