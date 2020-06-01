اعتراف شطة ادانة للاتحاد!.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*باختصار!

*بدون لف ودوران!

*اعنراف شطة بظلم الكاف للهلال ادانة للاتحاد السوداني لكرة القدم بكل رجالاته وبقيادة البروف العلامة كمال حامد شداد وكل الاتحاد السابقة التي قادها معتصم جعفر وعمر البكري ابوحراز!

*نعم..هكذا تفسر الحقائق وهذا ملخص تصريحات كابتن عبدالمنعم قرن شطة السوداني الاصل ولاعب الاهلي المصري الاسبق والذي تحدث مجبرا ومدافعا عن نفسه ليخرج حقائق ما كانت لتخرج لولا ن مست تصريحات خالد الغندور الزملكاوي وترا حساسا لدى شطة الذي كشف الحقائق مجبرا واكد انه صمت علي الظلم الذي وقع وظل يوقعه الكاف ولجانه المختلفة بالهلال علي مر السنين ولم يتجرا للدفاع عن الهلال وهو عضو احدى لجان الاتحاد الافريقي لكرة القدم وممثلا للسودان لاكثر من ربع قرن في دهاليز الكاف وهي واحدة من اكبر الاخطاء التي وقعت فيها ادارات الاتحاد السوداني لكرة القدم خلال السنين الفائتة بان تضع ثقتها في شطة المصري اكثر منه سوداني ليكون ممثلا للسودان داخل لجان الكاف ليدافع اكثر عن الاندية المصرية وفي مقدمتها الاهلي المصري لتاتي تصريحات الغندور في وقت صعب وحرج وقبل انطلاقة دوري الاربعة لابطال القارة الافريقية والتي تدخل غمارها اربعة اندية مناصفة بين مصر والمغرب!

*نعم..الهجوم الذي شنه الزملكاوي خالد الغندور علي قرن شطة احد ايدي الاهلي القوية بالكاف لم يكن جزافا او خبط عشواء وانما اختار الغندور هذا التوقيت بعد ان نشط الحديث عن امكانية عودة دوري الابطال من جديد عبر مربع الذهب ومبارياته التي تجمع ناديين من كل من مصر والمغرب وياتي حديث الغندور تحذيرا مبطنا لقرن شطة بان لا يتلاعب من وراء الكواليس لمصلحة الاهلي المصري وهي اشارة واضحة تحمل الكثير من المعاني في باطنها وليس ادرى بتلك الافاعيل وما يمكن ان يطبخ بليل داخل اضابير الكاف من المصريين انفسهم لتتاكد حقيقة ظللنا نرددها علي مر السنين بان الاندية التي نالت لقب الاميرة السمراء مثنى وثلاث ورباع واكثر لم يكن بعرق اللاعبين فحسب وانما هنالك ايادي خفية تلعب لصالح تلك الاندية منذ وقت مبكر وتسعى لتمهيد وتعبيد الطريق لها لبتلغ منصات التتويج وما نهائي عام (1987)ببعيد عن الاذهان بكل تفاصيل الصافرة المغربية القبيحة للراحل لاراش والذي اضحى الان بين يدي الرحمن ليجد ما عمله حاضرا امام عينيه، وجاءت تصريحات الغندور وهجومه المبطن علي قرن شطة ليكشف عن حقيقة ان تلك الالقاب ما هي الا بفعل فاعل ومساعدات وهبات الي غير ذلك وجاءت تلك التصريحات التي اراد قرن شطة ان يدافع بها عن نفسه امام المسئولين بالكاف وامام الراي العام المصري لتؤكد حقيقة ان الهلال ظل يتعرض الي الظلم في كل عام امام ناظري شطة الذي قال بعظمة لسانه انه ظل صامتا ولم يحرك ساكنا لبرفع ويدرأ الظلم عن الهلال!

*نعم..اراد كابتن قرن شطة ان يدافع عن نفسه فاكد حقيقة ان الهلال ظل يخرج ويودع البطولات الافريقية في ادوارها المتقدمة بفعل فاعل وعلي عينك ياتاجر وبامر الكاف ولجانه التامرية التي اعترف قرن شطة بانها ظلت تحيك الدسائس ضد الهلال وهو يقف ويتفرج ولم يحرك ساكنا لا كونه سودانيا يستوجب عليه الدفاع عن ابناء جلدته او باعتباره ممثل الاتحاد السوداني لكرة القدم بالكاف وعليه الدفاع عن حقوق الكرة السودانية وليس اقامة الورش والكورسات التدريبية التي ياتي فيها محاضرا ويلهف الاف الدولارات تحت غطاء وستار محاضر بالكاف الي جانب قضاء بعض المصالح الشخصية لرجالات الاتحاد السابق وبعض اداريي الاندية السودانية البارزين وهذه ايضا لها خفاياها واسرارها!

*العناية الالهية ارادت ان يفضح شطة نفسه ومعه الاتحاد السوداني لكرة القدم الحالي بقيادة البروف كمال شداد والسابق بقيادة الدكتور معتصم جعفر والاتحاد الذي سبقهم بقيادة ابوحراز وعلي ذلك قس لتتاكد حقيقة ان اتحاداتنا وعلي مر التاريخ هي اتحادات هشة وضعيفة ولا تستحق ان تكون في قمة الهرم الاداري في اكبر مؤسسة اهلية لادارة شؤون كرة القدم السودانية وانها تاتي لمصالحها الخاصة ولا تستطيع الدفاع عن حقوق انديتها كما تفعل كل الاتحادات في القارة السمراء..ونعود بحول الله.

اخر الرميات

*تصريحات شطة ادانه صريحة لاتحاد كرة القدم السوداني الحالي حيث ظل يتفرج هذا الاتحاد علي ظلم الكاف ولجانه للهلال في كثير من المرات ابتداء باختيار طواقم تحكيم درجت علي ظل الهلال مرورا بالسكوت والصمت المريب علي عقوبات اوقعتها اللجنة التاديبية بالكاف علي الهلال بعد ان ذبحته الصافرة المغربية وضح النهار!

*عقب تصريحات شطة لو كنت مكان شداد لتقدم باستقالتي فورا الي غير رجعة ومعه كل اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم!

*للهلال رب يحميه كما يقول الزميل خالد ابوشيبة!

*اللهم سلم البلاد والعباد..اميين.

*تعالوا بكره!