كيف نعرف الحق؟.. بقلم نصر رضوان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد التغيير الذي حدث في السودان .. اذكروا لنا اسم شيخ او عالم مسلم عدل ضابط فقيه واحد يقف مع حكومةاليسار او حتي يلقي احترامها فتستمع لما يناصحها به؟ اما من يقف ضد ما تاتي به من كبائر الاثم فهم كل من يعرفهم اهل السودان ويعتمدهم كاهل علم .. فمن الحكيم للعدسي لاسماعيل لمهران لعبد الكريم لعبد الحي للجزولي…. الخ. الا ان يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار ( الحديث ) صح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم ،والمخرج منها كتاب الله ) او كما قال …اين الذين يعرفون كتاب الله الان ؟ وهل احدا من العالمانيين يسمع لهم نصيحة بعد ان اطلقوا عليهم السفهاء والمضللين من الشباب قليل الفقه ليتهموهم بالباطل ويشوهوا سيرتهم بالافك …ولو عجبت فانني اعجب لجاهل ما زال يردد ( اين الاموال التي دفعت لاذاعة طيبة ؟ ) ويتعمد السخرية من اذاعة ما اغلقت الا لانها كانت تنشر الاسلام في افريقيا بلغات مسلمين هم في حاجة لمن يبصرهم بسرقة الصهاينه اليهودمسيحيين لثرواتهم والذين يبشرون فيهم بدين الصهاينة المحرف ، ولذلك هم يصدونهم عن سماع الذكر ( ويل لكل همزة لمزة…..الاية ) ( ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم ….الاية ) ياليت كل جاهل امسك لسانه وقلمه وترك المجال لاهل العلم ينورون عقول الناس ،ولكننا نري كل افاك اثيم يصر علي ان يضل الناس من اجل جنيهات يتقاضاها من مقال او عمود صحفي ( الا ان كل مال نبت من سحت فالنار اولي به …الحديث ) اولي بك ان لم تكن في يدك بينة تتقدم بها الي النيابه .. ان تسكت فلا تنطلق لتغتاب بها الاخرين وتبهتهم .ما هذا الجهل الذي ينشره ويتولي كبره اناس يقولون بانهم مسلمون ؟ الا يعلمون حدود الله ؟ ( الا تعس عبد الخميصة ٫ تعس عبد الخميلة ،تعس عبد الدرهم ,تعس عبد الدينار ،تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش …الحديث ) ماذا يستفيد من يخرب دنياه وآخرته بصلاح دنيا غيره ؟ ان كان حزب او حاكم او حتي قارئ ؟ ولماذا تهدر اموال الشعب ووقته في ترديد فتن وقيل وقال تعلم الشعب استسهال الغيبة والنميمة والبهتان؟. افتحوا اي صحف في اي مكان في العالم او اطلعوا علي اي وسايل تواصل اجتماعي وانظروا هل تجدون هذا النوع من الاسفاف والجدل الذي يؤدي الي اسقاط هيبة الدولة والقضاء والاستهزاء بالمحاكم وعقد جلساتها علي صفحات الصحف ووسائل التواصل ؟ ستمر الايام وسيقف امام المحاكم رجال بهتوا بانهم سرقوا عشرين قطعة ارض من اراضي الدولة ليثبتوا انهم انما يملتكون قطعة واحده من كسبهم الحلال ،هذا في محاكم الدنيا قبل ان يقف الجميع امام الحكم العدل ..