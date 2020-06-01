إعتقال ابنة مسؤول كبير بأمريكا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مجلة “تايم” الأميركية أن ابنة عمدة مدينة نيويورك كانت ضمن 790 شخصا جرى اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي اندلعت من جراء وفاة جورج فلويد الأسبوع الماضي.

وأفاد مسؤول أمني، تحدث شريطة عدم كشف هويته بسبب حساسية الأمر، بأن كيارا دي بلاسيو، التي تبلغ من العمر 25 عاما، اعتقلت ليلة السبت.

وكيارا دي بلاسيو هي ابنة عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو.

وقال المسؤول إن كيارا كانت رفقة المحتجين، لكنها اعتقلت بعد رفضها أمر ضابط شرطة بمغادرة شارع مانهاتن.

وكانت الشرطة الأميركية تخلي شارع مانهاتن بعدما شرع محتجون في تنفيذ أعمال تخريبية.

وفي وقت لاحق، جرى تسليم كيارا استدعاء للمحكمة، وتم الإفراج عنها.

ولم يتحدث العمدة بيل عن مسألة الاعتقال خلال مؤتمره الصحفي يوم الأحد.

وتعيش عدد من المدن الأميركية على وقع احتجاجات عنيفة، رفضا لوحشية الشرطة بعد وفاة رجل أسود، ظهر في مقطع مصور وهو يحاول بصعوبة التنفس بينما كان شرطي أبيض يجثو بركبته على عنقه في مدينة منيابوليس.