عاجل.. تعرف على حالة الطقس بالسودان خلال الـ 24 ساعة المقبلة

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الإثنين 1 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى ارتفاعا طفيفا في معظم انحاء البلاد .
وأشارت الى إحتمالية تأثر مناطق اقصى الشمال و الغرب وجنوب مناطق البحر الاحمر اليوم بالغبار المثار.
وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة 45 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة 20 درجة مئوية ، مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 43 درجة وأدناها 25 درجة مئوية
وأوضح التقرير أن المراصد لم تسجل أي هطول للأمطار يوم أمس الأحد وحتى صبيحة اليوم ، موضحا أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا، سنار ،كوستي وجنوب الولايات الغربية ويتوقع أن يتقدم قليلا ناحية الشمال.
وأضاف: أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية متوسطة السرعة الى نشطة مثيرة للغبار في الشمال و الغرب وخفيفة في بقية الاجزاء ما عدا مناطق أقصى الجنوب الشرقي وتسودها رياح جنوبية الى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة
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