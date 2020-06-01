تربية القضارف: نتوقّع هجرة عكسية بعد زيادة المرتبات

الإثنين 1 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم تفعيل القوانين واللوائح التي تمنع العمل في عِدة مدارس .



وأوضح إبراهيم اليوم الإثنين لائحياً يُمنع منعاً باتاً العمل في مدرستين بمرحلة الأساس، مشيراً إلى إستثناء المدارس الثانوية في السابق وإلزام المُعلم بأن لا يتجاوز السقف المحدد وهو (٨) حصص خلال الأسبوع.

وتوقع هجرة عكسية من المدارس الخاصة إلى الحكومية بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت على المرتبات ، ورحب بإعادة الخدمة للمعلمين والمعلمات الذين تركوا العمل بالمدارس واتجهوا لمهن أخرى، ولفت إلى أن ذلك يتم وفق شروط وأسس ومعايير يتم تحديدها من قبل مرحلتي الأساس والثانوي حسب حاجة المدارس للمعلمين ومعالجة النقص في بعض التخصصات لجودة التعليم مع مراعاة الدرجة العلمية، سنوات الخبرة، السن القانونية، الحالة الصحية وغيرها ، وكشف عن نقص كبير في عدد المعلمين بالولاية خاصة المدارس الريفية وأن عودة المعلمين للتدريس تساعد في سد الثغرات ودفع عجلة التعليم بالولاية.