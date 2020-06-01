بدء تنفيذ التدابير الصحية الإحترازية بمطار الخرطوم

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الإثنين 1 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
بدا تنفيذ التدابير الصحية الإحترازية بمطار الخرطوم الدولي، في إطار الإجراءات الراتبة وتماشياً مع التوجيهات الدولية بتطبيق النظم الصحية الإحترازية، تم تعقيم صالات المطار بالتعاون مع مبادرة (يلا نعمل للوطن).
كما تم تركيب أجهزة تعقيم الأيدي في عددٍ من مرافق المطار، وتجهيز صالة المغادرة بعلامات التباعد الاجتماعي.
ومن المتوقع إستلام بوابات التعقيم التي بدأ العمل على تصنيعها قبل فترةٍ بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية، على أن يتم تثبيتها في مداخل مرافق المطار المختلفة بدءًا من الصالات خلال الأيام القادمة.
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