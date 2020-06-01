إنطلاق العمليات الزراعية للصيفى بأكثر من مليون فدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الري اليوم انطلاق العمليات الزراعية للموسم الصيفي بالمشاريع الزراعية القومية الاربعة فى مساحة مليون و260 الف فدان تشمل 800 الف فدان بمشروع الجزيرة، 190 الف فدان بمشروع الرهد ، 200 الف فدان بمشروع حلفا الجديدة وحوالى 70 الف فدان بمشروع السوكي. جاء ذلك خلال اجتماع اسفيري عبر الفيديو كونفرنس عقده اليوم من الخرطوم البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بحضورالمهندس ضو البيت عبد الرحمن وكيل الوزارة مع مديرى الادارات وقيادات ميدانية بود مدني للوقوف على الترتيبات الجارية للعمليات الزراعية. وكشف وزير الرى عن عزم الوزارة زيادة رسوم المياه، الى ٧٥٠ جنيها للفدان مقابل خدمة جيدة للمزارع بتوفير المياه في الوقت والمكان المناسبين مشيرا الى ان المزارع عالميا يدفع ما بين ٥ %الى ١٠% من جملة الدخل من المحاصيل المروية كرسوم مياه. وأعلن وكيل الوزارة ضو البيت عن تحركات لاكمال اجراءات التعاقد مع الشركات مبينا ان العام المقبل سيشهد وضعا افضل لجهة اجراءات طرح العطاءات وفتح المظاريف. وكشف عن نقل آليات من وحدة تنفيذ السدود للاستفادة منها في ادارات الري، ودعا الى ضرورة التنسيق الافقي في استغلال الآليات مشيرا الى وجود آليات غير مستغلة وأخرى تحتاج الى صيانة كما أكد الوكيل وجود إجراءات في مواجهة المعتدين على قنطرة ٥٧. واطمأن الاجتماع على عمليات الصيانة الصيفية للابواب والمنظمات المائية وتطهير الترع فى ظل التحديات التي فرضتها الأوضاع الصحية بسبب انتشار جائحة الكرونا والتخوفات من تأثير حظر التجوال. ومن جانبه كشف الباشمهندس قسم الله خلف الله مدير عمليات الري من خلال اللقاء الاسفيري عن احصائية متكاملة لعمليات الصيانة التي تمت للموسم الصيفي بالمشاريع الاربعة والتي بدأت منذ فبراير الماضي عقب انتهاء الموسم الشتوي مباشرة مؤكدا اكتمال معظم العمليات من إزالة الاطماء والاستعداد لتطهير الترع بعد اكتمال طرح العطاءات. ومن جانبة قال الباشمهندس عبد السلام محمد صالح مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل ان اعمال الصيانة سارت بصورة جيدة مشيرا للجهود التى بذلت من قبل مهندسي الري المنتشرون بالمشروع رغم بيئة العمل المحيطة بهم والعمل ليلا في رمضان مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج للموسم المقبل. واعلن اكتمال الاعمال المدنية في شمال الجزيرة بأكثر من ٩٠% شملت اعمال التطهير والنظافة من الاطماء بالفروع و(الميجرات) الى جانب نظافة المعابر والسايفونات بكل اقسام المشروع. وذكر عبد السلام ان ٧٥% من أعمال الصيانة اكتملت بالترعة الرئيسية بالقنطرة عند الكيلو ٧٧ وتوقع اكتمال العمل قبل فتح المياه من الخزان في الاسبوع الاول من يونيو الحالي. وتطرق الى التعديات التي تمت من بعض ضعاف النفوس بكسر مياه شرب المناقل عند كيلو ٥٧ تسببت في تأخير العمل، وأكد تواصل الاعمال بصورة مكثفة الايام المقبلة بعد اكتمال توقيع العقودات.