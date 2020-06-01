مياه الخرطوم : زيادة الانتاج رهين بالتمويل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رهن مدير هيئة مياه الخرطوم، انور السادات محمد، زيادة انتاج المياه بتوفير الضمانات المالية من الحكومة الاتحادية ، لانشاء مشروعات المحطات الجديدة والتوسعة.

وقال في تصريح صحافي اليوم (الأحد) ان الضمانات تعيق تشييد محطات ام دوم وابوسعد الجديدة وامتداد سوبا المرحلة الثانية، وتوسعة محطات بري وبيت المال ، لافتا للدراسات التي تجري آنيا لمشروع محطة الخوجلاب شمال بحري، وأضاف : هذه المشروعات تغطي الفجوة المائية بين المنتج اﻵن والمطلوب من المياه بالولاية،

مشددا على أن مناطق الازهري وجنوب ام درمان وشرق النيل تشهد شحا في الصيف، لاعتمادها على الآبار الجوفيه التي تتأثر بتذبذب التيار الكهربائي واعلن عن احتراق عدد كبير من ملحقات طلمبات اﻵبار في فترة وجيزة، مبينا ان الهيئة بذلت جهودا جبارة خلال رمضان وفترة الحظر لضمان استقرار امداد المياه.

منوها الى انها تقوم حاليا بعملية احلال واسعة لعدد كبير من الخطوط الناقلة الرئيسية والفرعية وتحسين الشبكات في عدد من المناطق، مؤكدا اهمية ترشيد المياه كضرورة قصوى في هذه المرحلة حتى تنساب المياه بعدالة للمواطنين، داعيا شركات القطاع الخاص الكبرى بالبلاد للاستثمار في المياه، و تمويل مشروعاتها المختلفة.