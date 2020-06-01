حميدتي وكباشي يرفضان تمديد الحظر الشامل في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إرتفعت يوم الاحد وصباح الإثنين بصورة غير مسبوقة، شعبية كل من نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان حميدتي وعضو السيادة الفريق شمس الدين الكباشي بعد أن نسب لهم رفضهما تمديد إجراءات الحظر الشامل وكتب دكتور عمر كابو (انحاز كباشي للشعب السوداني المغلوب علي أمره وهو يقف ضد قرار الإغلاق الشامل مطالبا برفعه بعد أن وصل الشعب لمرحلة من الفقر والجوع والذلة لم يصلها طوال حياته . الآن أصبح كباشي نغمة محببة في أفواه الناس هكذا هي القيادة الحقيقية التي تعيش آمال وآلام شعبها شكرا كباشي ونحييك أنت واقف أو مااشي ).

وتداول مرتادو التواصل الإجتماعي بكثافة صور حميدتي والكباشي مع ثناء شديد على رفضهم تمديد الحظر وإعتبروهم المنقذين للشعب السوداني الذي يعيش أوضاع بالغة السوء بسبب الحظر الشامل .

ونسب للفريق اأول حميدتي رفضه تجديد الحظر وقوله أن المواطن السوداني يعاني من الإغلاق الشامل ويكابد من أجل توفير لقمة العيش .

ويعتبر كثير من المراقبين أن جائحة كورونا اخرجت من اطارها الصحي الي السياسي وكان الثمن آلاف الارواح التي صعدت الي ربها نتيجة للاهمال الطبي واغلاق المستشفيات.