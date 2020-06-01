الخليج 365 : رحب مكتب النقابات بالحزب الشيوعي بالزيادات التي أجرتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة اتخاد اجراءات بالتزامن مع رفع الاجور.

وقال الشيوعي في بيان له امس حتى لا يبتلع السوق الزيادات وطالب بضبط السوق المنفلت وخفض وتيرة التضخم وتركيز أسعار السلع خاصة الأساسية منها والتخلص من سياسة تحرير الاسعار.

ورأى ان من أهم الإجراءات لخفض التضخم تتمثل في دعم الإنتاج الصناعي والزراعى لتحقيق الوفرة وبالتالي خفض الأسعار .

وأردف أن الضعف الهائل في الأجور فاقم من تردي الأداء ومن استشراء الفساد المتمثل في الاختلاس والرشوة والمحسوبية التي ضربت الخدمة المدنية كل تلك السنوات.

وتوقع أن تتحرك الحكومة عاجلا لتشمل الزيادات العاملين والعاملات في القطاع الخاص (الصناعي ، التجاري، الزراعي والخدمي).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيوعي يرحب بزيادة الأجور ويطالب بضبط السوق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.