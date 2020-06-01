الشمالية : تمديد الاجراءات الاحترازية لمكافحة كرونا

قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية تمديد فترة سريان القرارات والإجراءات الاحترازية السابقة التي تم إصدارها فى السابق لمنع انتشارفيروس كورونا بالولاية إعتبارا من يوم غد الثلاثاء وحتي الثاني عشر من الشهر الجاري.
كما قررت اللجنة في إجتماعها الدوري الذى انعقد اليوم بدنقلا برئاسة والي الولاية الشمالية المكلف رئيس اللجنة اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري الاستمرار في إغلاق أسواق الولاية وكذلك إغلاق حدود الولاية إغلاقا كاملا و اقامة صلاة الجماعة بالمساجد وأخذ كافة الاجراءات الاحترازية للمصلين مع منع اداء صلاة الجمعة بالمساجد .
كما قررت اللجنة العليا بحسب ( سونا ) زيادة فترة حظر التجوال لتبدأ من الساعة الثالثة ظهرا وحتي السادسة صباح اليوم التالي وتمديد إجازة العاملين بالمؤسسات والمصالح والهيئات والمجالس مدفوعة الاجر لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء عدا العاملين في مجال تحصيل الايرادات .
وشددت اللجنة علي منع حركة تنقل المواطنين والعربات بين محليات الولاية المختلفة إلا للحالات المرضية الطارئة والاستمرار في منع دخول المركبات العامة والخاصة للولاية الشمالية مع مراقبة ومتابعة مداخل الولاية وتطبيق العقوبات ضد المخالفين بجانب استئناف عمل البنوك والتعامل المباشر مع الجمهور من الساعة الثامنة صباحا وحتي الحادية عشر فضلا عن عمل محطات الوقود من السادسة صباحا وحتي الثانية ظهرا.
ووجه الاجتماع بالاستمرار في توفير احتياجات المواطنين الاساسية بالاحياء علي ان يستمر ديوان الزكاة بالولاية في توفير كميات اضافية من الكمامات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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