الارصاد: ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بمعظم أنحاء البلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة أن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى و الصغرى ارتفاعا طفيفا في معظم انحاء البلاد.

وأشارت الى إحتمالية تأثر مناطق اقصى الشمال و الغرب وجنوب مناطق البحر الاحمر اليوم بالغبار المثار.

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وأوضح التقرير أن أعلى درجة حرارة متوقعة 45 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة 20 درجة مئوية ، مشيرا الى أن أعلى درجة حرارة متوقعة في مدينة الخرطوم 43 درجة وأدناها 25 درجة مئوية.

وأوضح التقرير بحسب صحيفة السوداني، أن المراصد لم تسجل أي هطول للأمطار يوم أمس الأحد وحتى صبيحة اليوم ، موضحا أن الفاصل المداري يمر اليوم شمال كسلا، سنار ،كوستي وجنوب الولايات الغربية ويتوقع أن يتقدم قليلا ناحية الشمال.

وأضاف: أن البلاد تسودها رياح شمالية الى شمالية شرقية متوسطة السرعة الى نشطة مثيرة للغبار في الشمال و الغرب وخفيفة في بقية الاجزاء ما عدا مناطق أقصى الجنوب الشرقي وتسودها رياح جنوبية الى جنوبية غربية رطبة وخفيفة السرعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)