بالصور: بدء تنفيذ التدابير الصحية الإحترازية بمطار الخرطوم الدولي

في إطار الإجراءات الراتبة وتماشياً مع التوجيهات الدولية بتطبيق النظم الصحية الإحترازية، تم تعقيم صالات مطار الخرطوم الدولي بالتعاون مع مبادرة (يلا نعمل للوطن)،



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كما تم تركيب أجهزة تعقيم الأيدي في عددٍ من مرافق المطار، وتجهيز صالة المغادرة بعلامات التباعد الاجتماعي.وأيضاً من المتوقع إستلام بوابات التعقيم التي بدأ العمل على تصنيعها قبل فترةٍ بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية، على أن يتم تثبيتها في مداخل مرافق المطار المختلفة بدءًا من الصالات خلال الأيام القادمة.

وشكرت ادارة مطار الخرطوم مبادرة “يلا نعمل للوطن” على جهدها، وتمنت عودة آمنة وعاجلة للمواطنين العالقين بالخارج، وعودة الحركة الجوية إلى سابق نشاطها واستقرار الأوضاع الصحية بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)