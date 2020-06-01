التعايشي يزور صاحب موكب الرجل الواحد في قريته (دمبة)

قال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، إن ثورة ديسمبر شارك فيها جميع السودانيين وان السودان لايمكن أن يحقق أي استقرار سياسي يعالج قضايا التخلف التنوي والاختلال في ميزان التنمية مالم يتم تحقيق السلام الشامل في البلاد.
وقال التعايشي خلال زيارته للاستاذ عبدالله الامام(صاحب موكب الرجل الواحد) في قرية (دمبة) بمنطقة مركندي بمحلية كبم بجنوب دارفور. خح٠
وقال عبدالله الامام إن زيارة التعايشي لهم هي امتداد للعلاقة الطيبة التي تجمعهم خلال سنين النضال الطويل.
وبحسب صحيفة السوداني، أن عبدالله الامام قد سير موكب إبان ثورة ديسمبر المجيدة من قريته (دمبة) بمنطقة مركندي التابعة لمحلية كبم بولاية جنوب دارفور وحتي ميدان اعتصام القيادة العامة قاطعا مسافة أبعد أكثر من (1400) ك وهو يحمل علم السودان أطلق عليه موكب الرجل الواحد.
وتأتي زيارة التعايشي لمنطقة دمبة بعد أن أكمل برنامج زيارته الرسمية لولايتي جنوب وشرق دارفور والتى بدأت أول أيام عيد الفطر المبارك وشملت محلية تلس وأمدافوق ومناطق ميرشينج وحجير تونجو في جنوب دارفور قبل أن يتجه الي ولاية شرق دارفور ليقدم واجب العزاء في وفاة العمدة محمود خالد عمدة الفردوس والعمدة تيراب عمدة شعيرية بجانب زيارة شملت محلية ابوكارنكا قبل أن يتوجه الي مسقط رأسه بمحلية رهيد البردي ومحلية عدالفرسان في زيارة اجتماعية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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