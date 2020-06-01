عاجل.. إستئناف التفاوض حول الترتيبات الأمنية لمسار دارفور غداً

الإثنين 1 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت الوساطة الجنوبية لسلام السودان بجوبا عن إستئناف التفاوض غداً الثلاثاء بين الحكومة والجبهة الثورية وذلك عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.



وأوضحت الوساطة بأن جدول الاعمال يتضمن التفاوض حول الترتيبات الأمنية بين وفد الحكومة ومسار دارفور وذلك بكل من الخرطوم وجوبا عبر تقنية الفيديو كونفرس.

وقال الدكتور أحمد تقد لسان كبير مفاوضي مسار دارفور: "إنه على حسب الجدول والترتيبات الجارية الآن مع الوساطة والأطراف المعنية بعملية السلام في منبر جوبا ستبدأ غداً الثلاثاء المفاوضات غير المباشرة في مسار دارفور والحكومة السودانية حول الترتيبات الأمنية" مشيرا إلى تقدم مسار دارفور برؤية متكاملة في شكل ورقة قدمتها للوساطة وتم تسليم نسخه من الورقة للحكومة وايضا الحكومة السودانية درست الورقة ، وردت لمسار دارفور عبر الوساطة حول رؤية الحكومة حول الورقة المقدمة من مسار دارفور فيها .

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وأبان تقد أن الوساطة استطاعت أن تدمج الموقفين "الحكومي ومسار دارفور" في الترتيبات الأمنية وغداً سيتم عرض الورقة المدمجة والتي ستكون الأساس للبدء في المناقشات في محتوي القضايا المرتبطة بالقضايا الأمنية .

وأشار إلى أنه حسب الجدول المحدد من قبل الوساطة سيستمر التفاوض خلال الأسبوع القادم وفي نفس الوقت ستتم لقاءات أخرى خاصة بالقضايا القومية بالتزامن مع ورقة الترتيبات الأمنية.

وأضاف قائلاً " نعتقد إن هذا الاتجاه سليم وسيمكننا من الالتزام بالجدول المقدم من الوساطة وسننتهي من القضايا قبل التاريخ المحدد ".

وقطع تقد بأنه قبل الأسبوع القادم ستتمكن الأطراف من حسم قضايا مهمة حول الترتيبات الأمنية والقضايا القومية ومن ثم الاتجاه لإعداد المصفوفة الخاصة بالجداول الزمنية لتطبيق اتفاق السلام .