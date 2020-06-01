إيقاف العمل بعلاج الهيدروكسي كلوركين لمرض كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة الصحة الإتحادية ، تعميماً بإيقاف العمل بعلاج الهيدروكسي كلوركين لحالات كورونا وسحبه من البرتكول العلاجي.

وكانت قد اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (226) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى (5026) حالة، في حين تم تسجيل (24) حالة وفاة، وتماثل (151) حالة للشفاء

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