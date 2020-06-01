صحة الخرطوم تكشف عن اتجاه لتوصيل الخدمات للمرضى في بيوتهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الصحة الخرطوم عن الاتجاه لانفاذ نظام لتوزيع الخدمات الصحية بصورة عادلة والوصول لجميع المرضى في اماكن سكنهم وذلك عبر تفعيل نظام توفير البيانات والمعلومات بولاية الخرطوم .

ووجه مدير عام وزارة الصحة د.حمدان مصطفى حمدان بالعمل على التنسيق بين السلطات الصحية بالمحليات ورئاسة الوزارة لتسهيل الوصول الى المستفيدين واكد في ورشة عمل مشتركة مع وزارة البنى التحتية ان احدى اشكالات نظام الحكم في السودان خلال الفترة السابقة هي عدم وصول الخدمات للمواطنين لذلك قررت الوزارة معالجة المشكلة عبر حلول اهمها تمليك المعلومات ووصول الكادر الطبي الى المرضى في البيوت .

ومن جهته اعرب وزير البنى التحتية المهندس هاشم ابنعوف عن قلقه من ارتفاع نسبة انتشار فايروس كورونا في ولاية الخرطوم مقارنة ببقية الولايات فضلا عن ضعف نسبة الوعي والاستجابة للقرارات ودعا الى توحيد جهود جميع المختصين في كافة الجوانب للعمل على تحقيق الاهداف المرجوه .