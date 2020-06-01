“فيفا” يكشف عن ضوابط جديدة لفحص “كورونا” قبل المباريات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال عن ضوابط وموجهات جديدة لفحص “كورونا” وعبر البروتكول الطبي وتضمنت التوجيهات ضرورة إجراء الفحص قبل “72” ساعه من موعد استئناف مباريات كرة القدم على أن يتم الفحص الثاني قبل بداية الحصة التدريبية الثانية، ثالث التوجيهاتتضمنت اختيار اللاعبين المشاركين من قبل فريق طبي عبر منازلهم او مواقع محددة ولن يسمح للاعبين الذين جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية ويسمح فقط للاعبين الذين جاءت نتائجهم سلبية.
وتشدد “فيفا” في توجيهات أخرى تتعلق بالسفر والإقامة واشترط التعقيم فضلا عن مراعاة اللياقة البدنية للاعبين وعدم المشاركة في قارورات المياه.
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