تعرض صحفيات لمضايقات أمنية في شمال دارفور.. ووزير الاعلام يتابع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكر وزارة الثقافة والإعلام السودانية – في بيان – أن والي شمال دارفور اللواء ركن مالك الطيب خوجلي أكد لوزير الإعلام فيصل محمد صالح في اتصال هاتفي (31 مايو 2020م) استقرار الأوضاع الصحية بالولاية، والحرص على التعاون مع الإعلام وتقديم المعلومات الصحيحة والمؤكدة دون تزييف أو تغيير.

وكان صالح قد أجرى الاتصال الهاتفي بهدف متابعة الأخبار التي نشرت حول تعرض بعض الصحفيات لمضايقات أمنية نتيجة نشر تقارير صحفية عن الأوضاع الصحية بالولاية.

وأشار والي شمال دارفور إلى تضرر الولاية وأجهزتها من التقارير التي نشرت واتسمت بالتضخيم وتقديم معلومات غير صحيحة عن الوضع الصحي، موضحا أنهم قرروا اللجوء للقضاء وفتح بلاغات في مواجهة كتاب هذه التقارير وفقا للقانون وعدم اتخاذ أي إجراءات استثنائية ضد أي شخص.

و أكد وزير الإعلام لوالي شمال دارفور، احترامه لحق الولاية في التقاضي، والحرص على أن يتم ذلك في الإطار القانوني دون أي تجاوز في حق الإعلاميين.