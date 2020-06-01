الصحة: حالات فيروس كورونا في السودان تتجاوز 5000 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (226) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في السودان بالإضافة إلى (24) حالة وفاة. ووفقاً للتقرير الوبائي فإن الخرطوم سُجلت (172) إصابة، والجزيرة (22) حالة، وشمال كردفان (11) والقضارف (3) حالة، شمال دارفور (7) ، نهر النيل (5). أما الوفيات فقد سجلت “24” حالة وفاة منها “22” وحالة واحدة بالجزيرة، و”11″ حالة بشمال دارفور.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (5027) حالة، متضمنة (286) حالة وفاة.

فيما بلغت حالات التعافي (151) حالة ليصبح العدد الكلي للمتعافين (1423) حالة.

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