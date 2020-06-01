الولاية الشمالية.. مواطنون ينتقدون تعامل المركز مع الولاية في جائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إنتقد مواطنون في محليات مروي والدبة بالولاية الشمالية تجاهل الحكومة المركزية للولاية فيما يتعلق بإنتشار فيروس كورونا خاصة في عدم توفير مركز لفحص العينات أسوة بالولايات الأخرى.

وقال مواطنون من محليات مروي والدبة تحدثوا (للمجهر) إن عدم وجود مركز فحص بالولاية ضاعف حالات الوفاة لافتين إلى أن نسبة الوفيات بين الحالات المكتشفة تبلغ أكثر من 25% من واقع وفاة 4 حالات من جملة 15 حالة مكتشفة.

وأوضح المواطنون المقربون من حالات مكتشفة ان نتيجة الفحص تظهر بعد 8 أيام لافتين الى ان العينة يتم أخذها من المشتبه به في محليته ثم يتم ترحيلها الى عاصمة الولاية دنقلا لتقوم وزارة الصحة بالولاية بنقلها للخرطوم الأمر الذي يؤدي لتأخير ظهور النتيجة وتسوء معه حالة المريض الصحية اذ لا يبدأ اعطائه العلاج الا بعد تأكد اصابته.

وكشف مصدر صحي رفض الافصاح عن اسمه عن فقدان عدد من العينات خلال النقل الى الخرطوم وتصنيفها موجبة لاحقا

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