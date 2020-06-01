ويتا يوفر 16 الف جوال دقيق يوميا للمخابز

الخليج 365 : اكد الاستاذ حسن حسين نائب المدير العام لمطحن ويتا للغلال انسياب حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخبز المدعوم والبالغة 12 الف جوال يوميا وقال (لسونا ) ان المطحن ايضا يوزع للولايات حصة يومية تقدر بحوالى 4 الاف جوال وذلك عبر وكلاء بتلك الولايات واشار الى تعاون وزارتي الصناعة والطاقة مع المطحن فى توفير الجازولين لترحيل الدقيق فى الوقت المناسب واضاف ان المطحن يعمل بطاقتة القصوى مشيرا الى استمرار استلام الكمية المخصصة له من المخزون الاستراتيجى بالبنك الزراعي من القمح المحلي والبالغة (48) ألف طن ووصف نوعية إنتاج البلاد من القمح هذا العام بالجيدة

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