الصحة تقرر اجراء مسح عشوائي بالأحياء لمعرفة انتشار (كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت ‏وزارة الصحة الاتحادية إجراء مسح عشوائي بالأحياء السكنية يبدأ اليوم وأخذ عينات وذالك بغرض معرفة مدى انتشار كوفيد 19 وسط المجتمعات، وذلك لتحديد السياسات المناسبة للحد من انتشاره ومحاربته.

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