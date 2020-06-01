شكاوي من إنعدام مبيدات الآفات الزراعية في مقاطعة دلامي بإقليم جبال...

الخليج 365:

شكا مسؤول المشاريع الزراعية في مقاطعة دلامي بإقليم جبال النوبة ، شمسون عبدالرحمن الدود،من إنعدام مبيدات الآفات الزراعية في المنطقة .

وقال الدود يوم الأحد ، أن المنطقة فيها اربعة مشاريع زراعية حديثة في كل من “كالارا ،ابيض ،خضرا ،سنارالا” ، ولكن هناك تحديات تواجه المواطنين تتمثل في انعدام وسائل نقل المحاصيل الزراعية وكثرة الآفات الزراعية إلي جانب اندلاع النزاعات بين الرعاة والمزارعين من وقت لآخر .

وطالب المسؤول المحلي الإدارات الأهلية في المنطقة لعقد اجتماعات لتحديد المسارات للرعاة لتجنب الخلافات والسماح للمزارعين العمل في أمان.

وأضاف “هذه التحديات التي تواجهنا لكننا سنتمكن من حسمها حتى يستطيع المزارعون إنتاج المحاصيل لسد فجوة المجاعة في إقليم جبال النوبة”.

وناشد المسؤول المحلي قيادات إقليم جبال النوبة بدعم المزارعين بوسائل النقل والمبيدات والأمن والإستقرار ليتمكنوا من زراعة المحاصيل بصورة ناجحة هذا العام