اطلاق سراح المهندس حامد صديق قيادي بارز بالمؤتمر الوطني المحلول

الخليج 365:

أطلقت السلطات سراح القيادي البارز بالمؤتمر الوطني المحلول ومسؤول قطاع التنظيم السابق ونائب الأمين العام السابق للحركة الإسلامية المهندس حامد صديق مساء الاحد. وقبع حامد في سجن كوبر لأكثر من عام رفقة رموز من النظام السابق .

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