الجبهة الثورية تتوقع تلقي فريق المحكمة الجنائية الدولية صعوبات في الوصول...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقع قيادي في الجبهة الثورية السُودانية، تلقي فريق المحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتزم الوصول إلى السودان في حال منح السلطات السودانية الأذن، صعوبات في الوصول إلى المتهمين وأخذ إفاداتهم بسبب تستر بعض مكونات الحكومة الإنتقالية على المتهمين.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا،أعلنت عن مطالبتها للحكومة السُودانية منح فريق من المحكمة إذن الوصول للأراضي السُودانية، بغية إجراء تحقيقات، مع الرئيس المخلوع عمر البشير و”4″من مساعديه تطالب المحكمة الجنائية بتوقيفهم بتهم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في إقليم دارفور.

وقال القيادي في الجبهة الثورية إسماعيل أبوه أن وفد الحكومة الإنتقالية في المفاوضات حول ملف العدالة في فبراير الماضي، أكد عدم قدرتهم على إتخاذ قرار قاطع لإنصاف الضحايا بمحاكمة المتهمين في المحكمة الجنائية الدولية، معللين ذلك بإمكانية القضاء السوداني القيام بذلك، ولفت ان ذلك يمثل متاجرة واضحة.

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وأكد أن لا سلام دون تحقيق العدالة وطالب الحكومة السودانية ضرورة التعاون الكامل و الشامل في كل الجوانب مع فريق مكتب المدعية العامة لارساءََ مبدأ عدم الإفلات من العقاب و تأكيدا لمقدرتهم لايفاء بالتزاماتهم تجاه الضحايا و لما اتفقوا عليه في جوبا.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، فضلاً عن وزير الدولة بالداخلية الأسبق أحمد هارون، وزعيم المليشيات المسلحة علي كوشيب ، بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور .

إلي ذلك قال ابوه أن تمديد أمد بعثة اليوناميد في دارفور سيسهم في الأمن والاستقرار في مناطق النزاعات،وأكد أن البعثه السياسية التي يطالب بها رئيس الوزراء لن تحل مكان “يوناميد”.

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