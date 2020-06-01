دعوة لإنهاء ظاهرة صفوف الخبز

الخليج 365 :
إطلع الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم الاستاذ الطيب الشيخ رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية ومتابعة السلع الاستراتجية على موقف الدقيق وعمل المخابز وذلك من خلال التقرير الذي قدمه مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بالولاية دكتور ابوبكر محجوب والذي أوضح فيه ان المخابز إستلمت حصتها من الدقيق بالكامل وان التقارير أثبتت وجود فائض بالمخابز.
من جهته دعا رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية أصحاب المخابز العمل وفق الورديات المعمول بها سابقا واتخاذ التدابير لانهاء ظاهرة الصفوف امام المخابز خاصة في محليتي كرري وامبدة.
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