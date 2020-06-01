(ويتا) يوفر 16 ألف جوال دقيق يوميا للمخابز

أكد نائب المدير العام لمطحن ويتا للغلال حسن حسين، انسياب حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخبز المدعوم والبالغة 12 ألف جوال يوميا.

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وقال بحسب صحيفة السوداني، إن المطحن أيضا يوزع للولايات حصة يومية تقدر بحوالى أربعة آلاف جوال وذلك عبر وكلاء بتلك الولايات.

وأشار إلى تعاون وزارتي الصناعة والطاقة مع المطحن في توفير الجازولين لترحيل الدقيق في الوقت المناسب.

وأضاف أن المطحن يعمل بطاقته القصوى، مشيرا إلى استمرار استلام الكمية المخصصة له من المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي من القمح المحلي والبالغة (48) ألف طن. ووصف نوعية إنتاج البلاد من القمح هذا العام بالجيدة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)