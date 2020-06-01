إطلالة مذيعات قنوات محلية.. تشعل الأسافير

منذ سنوات خلت اعتمدت عدد من القنوات الفضائية الثوب زياً رسمياً للإطلالة الشيء الذي ادى الى منافسة حميمة بين المذيعات في الإطلالة المتميزة عبره ومن خلال بيوتات الأزياء وتنافست مصممات الثياب في حرفتهن التي أصبحت استثمارا ناجحا لكن ما لبث أن فقد الثوب أرضيته داخل المحطات الفضائية لان إداراتها أصبحت غير متشددة .

(1)

قوبل ظهور المذيعات في وقت ما بـ ( الاسكيرت والبلوزة والطرحة او الفستان) بحسب صحيفة السوداني قوبل بالرفض والاستنكار وتعالت بعض الأصوات مطالبة بضرورة الظهور بالثوب لكن ما لبث أن اعتاد المشاهد على إطلالة المذيعات (الأفرنجية).

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(2)لم يفرض الحجاب إلا على مذيعات القناة القومية لكن كان يمنع ظهور خصلات الشعر ويمنع الميك اب بشكل صارخ لكن ما حدث مؤخرا ببعض الفضائيات آثار حفيظة المشاهدين الذين رفضوا عدم احترام المشاهد والضرب بالعادات والتقاليد عرض الحائط إذ ظهرت مذيعات سودانية 24 لوشي المبارك وارؤى خوجلي وداليا عطا الله دون ارتداء الطرحة وجاءت التعليقات عبر صفحة القناة الرسمية بالفيس بوك مستنكرة سماح الإدارة لظهورهن دون طرحة ومن ضمن التعليقات كتب أحدهم( لو هم ما محجبات يا ريت يظهروا للمشاهد بالطرحة احتراما للأسر وحتى يتجنبوا الإساءة لأسرهن ).

(3)

أما ما حدث بقناة أنغام فكان قاصمة الظهر للمشاهد إذ ظهرت هبة الجندي (مذيعة تحت التدريب) ببنطال ضيق ظهرت به عبر أكثر من برنامج وتداول ناشطون الصور عبر المواقع الأسفيرية وشنوا هجوما عنيفا على زي المذيعة. وحذروا من مغبة ما سيحدث من انفلات إذا ترك الحبل على الغارب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)