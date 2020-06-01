نقل ترامب إلى مخبأ تحت الأرض بسبب الاحتجاجات

ذكرت مصادر، أن جهاز الخدمة السرية نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليلة الجمعة، إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض جراء الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة، حظر التجوال في العاصمة واشنطن، من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، كما استدعت الحرس الوطني في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.

وقالت مراسلة قناة العربية بحسب صحيفة السوداني، إن الشرطة الأمريكية تتدخل بعد كسر محتجين سيارة شرطة قرب البيت الأبيض.

وتابعت الصحيفة: “بعد أيام من تعاطفه مع جورج فلويد، الرجل الذي قُتل، طغت على الرئيس تهديداته بتصعيد العنف ضد (اللصوص ومثيري الشغب)، وأمضى السيد ترامب الأحد بعيدا عن الأنظار، حتى عندما كان بعض مستشاري حملته يوصون بأن يلقي خطابا متلفزا على الصعيد الوطني قبل ليلة أخرى من العنف المحتمل. كان المبنى فارغا حيث تم إخبار بعض مسؤولي البيت الأبيض الذين يخططون للعمل بعدم الحضور في حال تجدد الاضطرابات”.

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ولكن في وقت كان بعض المساعدين يحثوه على الابتعاد عن تويتر أثناء رسمهم استراتيجية أكثر مراعاة، لم يتمكن السيد ترامب من مقاومة التغريد بسلسلة من الرسائل حيث قام بتوبيخ الديمقراطيين.

ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان نيويورك إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد، بعد مقتل جوروج فلويد يوم الإثنين في مينيابوليس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)