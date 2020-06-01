عاجل.. "يوناميد" و"فاو" توقعان مذكرة تفاهم لمعالجة العنف في دارفور

الإثنين 1 يونيو 2020

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وقعت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد" ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" في السودان، أمس الأحد، على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع حول تقوية القدرات المحلية لمعالجة العنف المجتمعي في إقليم دارفور.



ويهدف المشروع إلى تخفيف حدة وقوع الصراعات بين المزارعين والرعاة في الإقليم من خلال تحديد المسارات ومواقع التجمع وتوفير الخدمات الأساسية في المسارات والممرات لكل من الرعاة والمزارعين.

وذكرت الأمم المتحدة في السودان أن المذكرة وقعها الممثل الخاص المشترك ببعثة "يوناميد" جيريمايا مامابولو، وممثل "فاو" في السودان باباغانا أحمدو.