اعتبارًا من اليوم.. السودان يمدد حظر التجوال لمدة أسبوعين

الإثنين 1 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

مددت الحكومة السودانية يوم الأحد، حظر التجوال لمدة أسبوعين آخريْن اعتبارًا من يوم الاثنين 1 يونيو استمرارًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



ويُعد هذا التمديد الثالثَ من نوعه منذ أن أعلنت السلطات في البلاد خطة لمكافحة جائحة "كوفيد 19".

إلى ذلك، جددت سلطة الطيران المدني السوداني صباح أمس الأحد، قرار تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14 يونيو؛ وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تَبَنّتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد.

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واستثنت السلطة من قرار الإغلاق عددًا من الرحلات، وهي رحلات البضائع المجدولة والإضافية والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، وإجلاء الرعايا الأجانب.

يشار إلى أن القرار صدر بتوجيه من اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد، التابعة لمجلس الأمن والدفاع.

ووفق "روسيا اليوم" في السياق ذاته، أصدر اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، والي ولاية غرب دارفور، قرارًا بتمديد إجازة العاملين بالولاية اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الثاني عشر من يونيو المقبل؛ وذلك في إطار التدابير والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

كما أصدر الوالي قرارًا آخر يقضي بمنع تجمعات الأفراح وأي أنشطة أخرى تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر في موقع جغرافي واحد بكافة مناطق ومحليات الولاية حتى إشعار آخر، ووجّه الأجهزة الأمنية وكل الجهات الأخرى المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.السودان فيروس كورونا الجديد