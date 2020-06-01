عاجل.. السودان تحذف "هيدروكسى كلوركوين" من بروتوكول علاج كورونا

الإثنين 1 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة السودانية حذف عقار "هيدروكسى كلوركوين" من بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وذكرت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، وجهت بحذف العقار من بروتوكول العلاج، بناء على النتائج العلمية التي تم نشرها مؤخرا وتوجيه منظمة الصحة العالمية، بإيقاف كل التجارب السريرية لعقار الهيدروكسي كلوركوين، لمعالجة كورونا كوفيد- 19.

وطالب المنشور كافة مراكز العلاج والأطباء بإيقاف استخدام العقار فوراً مع الإستمرار على متبقى موجبات البروتوكول العلاجي. وسجل السودان 5026 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 286 وفاة، و 1423 حالة شفاء.

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