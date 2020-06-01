وزارة الصحة:تسجيل (226) حالة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد الكلي إلى (5026)

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، مساء اليوم الاحد عن تسجيل 226 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة الى 24 حالة وفاة وفقًا للتقرير الوبائي ليوم السبت 30 مايو 2020 .
وسجلت الحالات الجديدة في ولاية الخرطوم (171)، وولاية الجزيرة (22) حالة وشمال كردفان (11) وشمال كردفان والنيل الابيض (7) حالات لكل منهما، و(3) حالات بولاية القضارف، ونهر النيل (5) حالات .
وبذلك يرتفع الكلي الى (5026)حالة منها (286) حالة وفاة بالاضافة الى ارتفاع حالات التعافي الى (1423).
وشددت وزارة الصحة على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ الصحية والإلتزام بالإرشادات الوقائية، والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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