(٨٤) حالة تعافي من كورونا بالقضارف

أكد الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية القضارف عبدالوهاب إبراهيم عوض تعافي (٨٤) حالة من جملة (١٤٦) حالة إصابة بكورونا حتى مساء أمس السبت بعد تسجيل (١٢) حالة جديدة متضمنة (٢٥) حالة وفاة منذ بداية المرض بالولاية.
وأوضح عوض بحسب صحيفة ( السوداني) الأحد أن الجائحة تمددت إلى(٩) محليات من جملة (١٢) محلية بالولاية حيث سجلت بلدية القضارف أعلى معدل حالات الإصابة بعدد(١١٥) إصابة تليها الفاو (١٢) إصابة، وسط (١٠) إصابات، القلابات الغربية (٣) إصابات، حالتان باسندا، وحالة واحدة بكل من محلية الرهد، المفازة، القلابات الشرقية والفشقة .
وكشف عن أخذ عينات لعدد (٨٠) حالة قيد الفحص المعملي لم تظهر نتائجها سلباً أو إيجاباً ، وأشار إلى أن حالات الإشتباه بلغت (٢٧٧) حالة.
ونوه إلى خطورة الوضع بالولاية ووصوله مرحلة الإنتشار المجتمعي بسبب إنكار المواطنين وتحفظهم على المصابين خوفاً من وصمة المجتمع مما أدى إلى تفاقم عدد الإصابات بالولاية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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