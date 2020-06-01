البدء في حصر السودانيين العالقين بالسعودية وتحديد شروط العودة

اعلنت سفارة السودان بالرياض، في تعميم صحفي اليوم الاحد، عن شروعها في حصر السودانيين العالقين بالمملكة العربية السعودية، الراغبين في العودة إلى السودان.

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ونوهت السفارة بحسب صحيفة السوداني أن الحصر سيشمل العالقين فقط الذين دخلوا المملكة بموجب تأشيرة عمرة أو زيارة ويملكون تذاكر عودة جوا او بحرا عند تطبيق قرار قفل المعابر والمطارات.

وحددت السفارة أولوية العودة حسب توجيهات الجهات المختصة بالسودان، ستكون للعالقين الذين يتحملون نفقات الاقامة في الحجر الصحي مع الفحص الطبي وذلك حسب قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)