هيئة محاميي دارفور تسلم تقريرها حول فض الاعتصام

التاريخ: 31-مايو-2020 فى : أخبار 27 مشاهدة سلمت هيئة محاميي دارفور اليوم الأستاذ نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام، التقرير المبدئي لنتائج التحقيق وتقصي الحقائق الأولي الصادر عن الهيئة في أحداث فض الاعتصام كما اتفقت الهيئة وفق ( سونا) مع أديب على تحديد موعد لاجتماع لاحق بأعضاء اللجنة وفق ظروف وأحوال الأوضاع الصحية بالبلاد . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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