تعليق إضراب ملاك الصيدليات لمدة إسبوع

أعلنت اللجنة التسييرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم تعليق الإضراب لمدة إسبوع إبتداء من اليوم وحتي السبت الموافق السادس من يونيو .

وأوضح دكتور أنس الحسين نائب رئيس اللجنة التسييرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم في منبر سونا اليوم أن الدكتور عمر مانيس وزير شئون مجلس الوزراء أكد الإلتزام بإيجاد حلول بتوجيه جهات الاختصاص بحسم تسعيرة الدواء مع الإلتزام باستمرار الدعم و إلزام المصانع والشركات بفتح البيع المباشر للصيدليات لضمان توفر الدواء وجعله في متناول يد المواطن ، فضلا عن فتح ابواب التواصل لإكمال متطلبات تحسين بيئة العمل ..

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وبحسب سونا ،اضاف نائب رئيس الجنة التسييرية أن وزير شئون مجلس الوزراء تفهم القضية وأقرّ بالحق المشروع في التعبيرعن واقع الدواء ، مؤكدا واجبهم في تحقيق بيئة صحية للمواطن ، كما ثمن مجهودات لجنة التسيير التاريخية والتي بدأت قبل ثورة ديسمبر ، وأكد على أن الكل شركاء في التغيير وبناء مستقبل وطني زاهر ، لافتا الى أن عددا من الجهات إستجابت للمطالب سعيا لحل المشكلة .

وقال دكتور أنس إن قيم الثورة تظل هي المبدأ الذي نسيرعليه معاً من أجل رفعة الوطن والاهتمام بصحة المواطن من خلال تقديم الخدمات الصيدلانية والحرص على توفير ودعم الدواء ، وحيا الوقفة القوية لملاك الصيدليات والإستجابة لتنفيذ الإضراب بنسبة فاقت 90% .

وكانت اللجنة التسييرية لملاك صيدليات ولاية الخرطوم قد أعلنت الدخول في إضراب من أمس السبت وحتي يوم غد الإثنين لتنفيذ مطالبها .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)