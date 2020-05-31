عاجل | السودان يعلن تمديد إغلاق المطارات حتى 14 يونيو

الأحد 31 مايو 2020 أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، تمديد اغلاق مطارات البلاد أمام حركة المسافرين حتى 14 يونيو تصدياً لانتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) "جددت سلطة الطيران المدني السوداني اليوم قرار تمديد اغلاق المطارات السودانية امام حركة الركاب للرحلات الدولية والداخلية حتى يوم 14يونيو 2020 وذلك تمشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تتبناها الدولة باعلان الحظر الشامل". وكان السودان اغلق مطاراته في 16 أبريل الماضي لشهر، ثم مدد الاغلاق في 16 مايو حتى نهاية الشهر الجاري. Advertisements واستثنى القرار الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الانسانية ورحلات الشركات العاملة في حقول النفط وإجلاء الرعايا الأجانب. واحصت الخرطوم حتى الآن 4800 إصابة بكوفيد-19 بينها 262 وفاة. وسجلت وزارة الصحة السودانية، اليوم الخميس، 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال آخر24 ساعة.

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