وكالات السفر: دفع قيمة تذاكر الطيران بالعملات الأجنبية تسببت في تدهور العملة المحلية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

طالب عضو لجنة التسيير لأصحاب وكالات السفر والسياحة وصاحب وكالة الثُريا فيكتور سليمان بتدخل سلطة الطيران المدني وبنك السودان المركزي لوقف تصاعد أسعار تذاكر سفر الطيران التي انعكست على تدهور العملة المحلية.

وأوضح سليمان ل ( السوداني) الأحد أن بعض شركات الطيران الزمت الوكالات بدفع قيمة التذاكر بالعملات الأجنبية نسبة لتآكُل العملة المحلية يوماً تلو الآخر مما أسفر عن إغلاق عدد من شركات الطيران مكاتبها بالبلاد بعد قرار بنك السودان القاضي بدفع قيمة التذاكر بالسعر الرسمي للدولار وهو (٥٥) جنيه الأمر الذي رفضته الشركات بأنه غير منصف مقارنة بالسوق الموازي حينها وخرجت عن السوق .

وأكد أن السابق يقوم كل بنك السودان المركزي والطيران المدني بجدولة تحاويل مبيعات تذاكر شركات الطيران بالسعر الرسمي للبنوك الخارجية مما أسهم في إستقرار أسعار التذاكر وسعر الدولار في السوق الموازي، ونوه إلى أن إرتفاع الذي طرأ على الدولار في الفترة الأخيرة سببه الرئيس وكالات السفر التي وصل عددها (٢٠٠٠) وكالة جميعها تلزم متلقي الخدمة (بالدولار).