ولاية الخرطوم: المخابز إستلمت حصتها كاملة من الدقيق وتدعو لإنهاء الصفوف

الخليج 365 : أوضح مدير عام وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم أبوبكر محجوب استلام المخابز حصتها كاملة من الدقيق، مؤكدا ان التقارير أثبتت وجود فائض بالمخابز. وإطلع الامين العام لحكومة الولاية رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية ومتابعة السلع الاستراتجية الطيب الشيخ على موقف الدقيق وعمل المخابز ، ودعا رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية أصحاب المخابز العمل وفق الورديات المعمول بها سابقا واتخاذ التدابير لانهاء عودة ظاهرة الصفوف امام المخابز خاصة في محليتي كرري وامبدة.

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